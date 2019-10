Jovens são capacitados para ocupar vagas temporárias no comércio da Capital

Campo Grande (MS) – Uma parceria entre a Subsecretaria Estadual da Juventude, a Funtrab e o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola vai qualificar jovens para ocupar uma vaga no mercado de trabalho.

Com a proximidade das festas de final de ano e perspectiva de aumento no consumo, o comércio começa a se movimentar para contratação de profissionais temporários. Por isso, a primeira turma, de 30 jovens do Bairro Nova Lima, foi treinada na área de vendas.

Os alunos deste primeiro treinamento, realizado na Escola Lino Vilachá, aprenderam técnicas de marketing, noções de comportamento em entrevistas de emprego e apresentação pessoal. Para se ter ideia do aproveitamento dos alunos, dos 30 jovens que participaram do treinamento, 10 foram encaminhados à Funtrab e já tiveram a primeira entrevista de emprego.

Mais 10 jovens já estão na lista de espera para o próximo treinamento.

A iniciativa da Subsecretaria também vai levar conhecimento e prática para o interior do Estado. Na próxima semana a cidade de Bodoquena receberá o treinamento na área do turismo, mais especificamente em fotografia e edição de imagem.

No bairro Pioneiras, a comunidade escolheu o tema “Orçamento doméstico”. E as cidades de Santa Rita do Pardo e Paranaíba serão os próximos municípios que receberão treinamento em áreas que ainda serão definidas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)