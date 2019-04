Jovens de Mato Grosso do Sul participam de encontro naciona do CNA em Brasília

Encontro foi o primeiro de três programados para 2019 - Reprodução

Três jovens de Mato Grosso do Sul participaram, entre 22 e 24 de março, da terceira edição do encontro CNA Jovem em Brasília/DF. O evento, formatado com palestras e debates sobre o processo legislativo, irá exigir dos participantes soluções inovadoras para o agronegócio.

Este encontro , que foi o primeiro de três programados para 2019, abordou a realidade do cenário do agronegócio brasileiro e os desafios para os próximos anos. Os participantes do estado Priscila Bueno, Fábio Camargo e Túlio Martins são membros do Famasul Jovem.

A médica veterinária, Priscila, explicou que o contato com os jovens de outros estados ajudou a entender as dificuldades de cada região. “Nos encontros posteriores, vamos trabalhar para propor e desenvolver soluções” explica.

O engenheiro agrônomo, Fábio Camargo, ressalta que o evento trouxe um aprendizado importante e acrescenta que a representação pode trazer visibilidade para a região. “Eu acho que não deixamos a desejar todo o investimento que foi feito. Os benefícios são aprender mais poder incluir na Famasul Jovem.

O advogado, Túlio Martins, ressaltou que o encontro foi positivo e destacou como ponto principal a interação entre os jovens que representam as federações de vários estados do país. “A interatividade entre pessoas de diferentes estados e regiões faz com que essa troca de conhecimento seja a maior riqueza desse encontro” afirma.

As próximas edições do encontro devem ocorrer nos dias 26 a 28 de abril, 31 de maio a 2 de junho e 5 a 7 de julho.