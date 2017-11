ESPORTE Chelsea bate Manchester United por 1 a 0 com gol de Morata em jogo emocionante

GERAL Redação do Enem pega candidatos de surpresa

GERAL Jovem tem bolsa roubada e quase perde prova do Enem no interior

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados