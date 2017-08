Jovem Show prorroga inscrições até o próximo domingo

As inscrições para o l Festival de Música da Juventude ‘Jovem Show’, que vai premiar as mais belas vozes do Mato Grosso do Sul, foram prorrogadas até o próximo domingo (20).

Além da descoberta e incentivo aos novos talentos, o festival tem entre seus objetivos a divulgação da cultura sul-mato-grossense.

O festival vai premiar em dinheiro os três primeiros classificados com R$ 5 mil, para o primeiro lugar; R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para quem ficar em terceiro lugar.

Podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos que residem no Estado. Para a inscrição, candidato terá que gravar um vídeo de 3 minutos, cantando, no YouTube e disponibilizar o link na ficha de inscrição que está disponível no site http://www.festivaljovemshow.secc.ms.gov.br/

Serão escolhidos 15 candidatos que disputarão o prêmio na final que será realizada no dia 23 de setembro.

O festival é uma realização do Governo do Estado por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas da Juventude e Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania.

