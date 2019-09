Jovem morre ao manusear explosivo em área de treinamento do Exército

O adolescente Nathan Leandro da Silva Lopes, de 15 anos, morador de Nilópolis, na Baixada Fluminense, morreu ontem (23) no final da tarde, quando em companhia de dois amigos caminhava no Parque de Gericinó, e entrou na área do Campo de Instrução de Gericinó, uma área de treinamento do Exército, com placas indicando o acesso proibido.

Natahan e os dois amigos encontraram um artefato explosivo no solo. Nathan pegou o explosivo na mão e começou a manuseá-lo. A granada explodiu matando Nathan na hora e ferindo um colega dele, que foi levado pelo Exército para o Hospital da Vila Militar.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que a área é destinada à instrução militar, incluindo tiro com armamento pesado, granadas e explosivos. Seu acesso possui sinalização de advertência, alertando para a proibição e o perigo da transposição. “Durante o deslocamento pela área, os menores encontraram artefatos militares. Ao removerem indevidamente os artefatos do solo e efetuarem a sua manipulação, um deles veio a explodir. A onda explosiva feriu mortalmente um deles e infligiu ferimento de menor gravidade em outro. O terceiro menor nada sofreu”.

O comunicado diz ainda que a Polícia do Exército foi acionada para realizar a perícia no local. O adolescente ferido foi levado para o Hospital da Vila Militar, onde foi medicado e passa bem.

Nathan morava no bairro Nossa Senhora de Fátima e era aluno da Escola Municipal Mikhail Jarjous, em Nilópolis, onde cursava a 7ª fase do Ensino Fundamental.