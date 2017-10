Jovem líder do Partido Popular declara vitória em eleição na Áustria

O líder do Partido Popular da Áustria (ÖVP), de centro-direita, declarou vitória nas eleições nacionais deste domingo e pode se tornar o mais jovem chefe de governo da Europa. Sebastian Kurz, de 31 anos, que é o atual ministro de Relações Exteriores, fez o anúncio após projeções mostrarem uma vantagem tranquila de seu partido, com mais de 90% dos votos contados.

De acordo com as projeções, o partido de Kurz teve 31,4% dos votos, um crescimento de mais de 7 pontos porcentuais em relação às eleições de 2013. O Partido Social-Democrata (SPÖ) ficou com 26,6%, enquanto o ultranacionalista Partido da Liberdade (FPÖ) teve 26,5% dos votos.

Os resultados finais só devem ser divulgados durante a semana, após o cálculo das abstenções e da contagem dos votos de eleitores que estavam fora de seus distritos.

Boa parte do apelo do Partido Popular da Áustria pode ser atribuído a Kurz. Desde que assumiu a liderança do partido, há alguns meses, em meio a tensões dentro da coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Popular, ele levou sua legenda de centro-direita mais à direita, principalmente em questões envolvendo migração e muçulmanos. No entanto, Kurz evita a retórica inflamatória do Partido da Liberdade e de seu líder, Heinz-Christian Strache.

Isso torna o partido de Kurz atraente para eleitores que não se sentem à vontade com o Partido da Liberdade mas que também são contra a imigração. Strache mudou o tom de suas mensagens e seu partido parece querer se livrar de suas ligações passadas com o antissemitismo. Porém, o partido continua atraindo um pequeno grupo de neonazistas.

Para analistas, o bom desempenho do Partido Popular e do Partido da Liberdade torna provável uma coalizão entre os dois. Fonte: Associated Press.

