Jovem fica ferida após carro capotar em avenida de Campo Grande

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em capotagem do carro que ela dirigia, na madrugada desta sexta-feira (7), na avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande.



De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), a jovem seguia no sentido bairro - Centro e ao passar por um ponto com água parada, perdeu o controle da direção do veículo.

O carro capotou e parou com duas rodas para cima no canteiro central da avenida. O passageiro não ficou ferido. Ele ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e depois foi embora.



Conforme a polícia, a jovem foi levada para a Unidade do Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino sem ferimentos graves aparentes.



Ainda segundo o Batalhão de Trânsito, na noite de quinta-feira (6) o condutor de uma caminhonete perdeu o controle da direção ao passar pelo mesmo local e bateu em uma árvore.



