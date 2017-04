Jovem em moto superesportiva morre em Campo Grande após bater em dois carros, no meio-fio e em poste

Um jovem de 22 anos morreu na noite deste sábado (16), em Campo Grande, após colidir a motocicleta superesportiva que conduzia em dois carros, no meio-fio e em um poste. O acidente, segundo registro da Polícia Civil, ocorreu por volta das 21h38 (de MS), na avenida Duque de Caxias, em frente ao quartel do Comando Militar do Oeste (CMO).

Esse foi o terceiro acidente envolvendo motos superesportivas na cidade nos últimos três dias. Na manhã de sexta-feira (14), dois jovens que estavam em um veículo deste tipo ficaram feridos ao caírem da moto. Segundo testemunhas, o piloto perdeu o controle em uma curva na avenida George Chaia, no bairro Parati e bateu no meio-fio. Com o impacto, ele e o passageiro foram jogados em uma área de grama. Os dois ficaram feridos e foram levados à Santa Casa.

O segundo acidente ocorreu no mesmo dia, por volta das 6h30, nos altos da Afonso Pena, perto do Aquário do Pantanal. O condutor, um homem de 28 anos, seguia com a moto pela via quando bateu na lateral direita de uma caminhonete conduzida por um jovem de 24 anos. Na sequência, subiu na calçada, bateu em um poste da rede de energia elétrica e em uma árvore antes de atingir uma grade.O motorista da caminhonete não ficou ferido, já o motociclista foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa.

No acidente deste sábado, o boletim de ocorrência aponta que o jovem pilotava uma motocicleta JTA Suzuki GSXR de 750 cilindradas e que estava em alta velocidade na avenida Duque de Caixas, no sentido centro-bairro.

Testemunhas relataram à polícia, que em frente ao CMO o motociclista colidiu com um carro e depois bateu lateralmente em outro automóvel, o que teria feito com que ele perdesse o controle da moto, que na sequência bateu no meio-fio do canteiro central da pista e depois em um poste de iluminação pública. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas em razão dos ferimentos provocados pela violência do impacto, o piloto da moto morreu no local.

De acordo com o registro policial, o condutor do primeiro carro envolvido no acidente, não parou no local para prestar socorro a vítima. Já o motorista do segundo automóvel, permaneceu. Ele não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro que apontou que não havia ingerido bebida alcoólica.

Além dos bombeiros, estiveram no local uma equipe da Guarda Municipal, que isolou a área, uma unidade do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (Bptran), a perícia e ainda policiais da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central. O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

