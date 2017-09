Jovem é morto por bala perdida na Lapa, bairro boêmio no centro do Rio

Um jovem de 24 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida na esquina entre as Ruas Riachuelo e Frei Caneca, na Lapa, na área central do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 21. Jonathan Vitorino Ferraz saía de um restaurante com um amigo no momento em que policiais e ao menos um criminoso trocavam tiros no entorno de um posto de combustíveis próximo, por volta das 21h.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, o tiroteio começou quando os agentes tentavam deter um homem em uma moto que havia assaltado o posto pouco antes. A perícia vai verificar de qual arma partiu a bala que provocou a morte de Jonathan. A investigação do caso foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da capital fluminense.

Veja Também

Comentários