Jovem é encontrado morto por policiais da UPP no Complexo do Alemão

Um jovem de 17 anos foi encontrado morto por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na comunidade de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Outro homem morreu baleado em um posto de atendimento médico de Del Castilho, na mesma região, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar.

Os nomes das duas vítimas não foram informados. Mas o jornal Voz da Comunidade, que noticia casos de violência no Complexo do Alemão, identificou o adolescente de 17 anos como Gustavo Silva. Segundo a publicação, o rapaz foi "atingido e morto enquanto ia para o trabalho na comunidade da Alvorada".

O jornal afirmou que o jovem foi baleado no momento em que policiais do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope) entraram no Complexo do Alemão para apoiar a instalação de uma base da UPP. A realização dessa operação foi confirmada pela PM.

A segunda vítima seria Bruno, de sobrenome não revelado, atingido na perna dentro de casa, segundo o jornal. Ele foi levado ao posto médico por parentes e vizinho.

