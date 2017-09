Jovem é baleado em assalto próximo à Praça Pôr do Sol, na zona oeste de SP

Um rapaz de 22 anos foi baleado em um assalto próximo à Praça Pôr do Sol, na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 19. De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi atingido por ao menos três tiros no peito ao ser abordado por um criminoso na Rua Pascoal Vita, a menos de uma quadra da praça, por volta das 20h.

Testemunhas disseram à polícia que o rapaz não reagiu ao assalto, mas foi baleado ao tentar sair do veículo. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi internado no Hospital das Clínicas e não corre risco de morte. O criminoso fugiu e não havia sido localizado até o início da manhã desta quarta-feira, 20.

