Jovem é baleado durante assalto na Avenida Brasil no Rio

Um jovem de 21 anos foi baleado na cabeça na madrugada de hoje (3) durante assalto na Avenida Brasil, uma das principais vias de ligações entre as zonas norte, oeste e o Centro do Rio.

Ele foi identificado como fotógrafo Emanuel de Oliveira Resende e conduzido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona norte do Rio onde encontra-se internado. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo informações da Polícia Militar, na madrugada deste sábado, policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) patrulhavam a Avenida Brasil, na altura de Bangu, na localidade conhecida como Cancela Preta, quando ouviram disparos de arma de fogo.

No local encontraram um veículo GM Prisma, de cor branca, parado na via, e no seu interior um homem baleado. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu)”, diz a nota da polícia.