Jovem é baleado ao tentar assaltar PM na rodovia dos Imigrantes

Um assaltante de 18 anos foi baleado ao tentar roubar um policial militar que estava à paisana na Rodovia dos Imigrantes, km 68 sentido capital, em São Vicente, litoral de São Paulo.

O crime ocorreu às 11h deste domingo, 15, na Ponte do Mar Pequeno, durante um congestionamento de veículos no retorno do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, dois criminosos armados aproveitaram o trânsito parado e tentaram assaltar o policial que estava de folga.

Houve tiroteio no local e um dos assaltantes foi baleado na perna. Os dois criminosos conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Rodoviária Militar, após uma hora da troca de tiros, o assaltante baleado deu entrada no Hospital Municipal de São Vicente. O policial que estava de folga foi acionado e reconheceu o jovem que tentou cometer o roubo.

O caso está sendo investigado pelo 1º DP de São Vicente (SP).

