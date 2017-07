Jovem condenado por morte de médico no Rio é preso por assalto a mão armada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da noite de ontem (21), em Petrópolis, município da região serrana do Rio de Janeiro, o jovem Alexandro de Jesus Montenegro, de 19 anos, após assalto a um supermercado no bairro do Quintandinha.

Alexandro Montenegro era foragido do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase). Ele chegou a cumprir pena de um ano e nove meses de internação por ter assassinado a facadas, junto com outro adolescente, o médico Jaime Gold, de 57 anos, durante assalto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, em maio de 2015. Na época, Alexandro Montenegro era menor de idade. O médico estava pedalando e não reagiu ao assalto, mesmo assim, foi atacado pelos adolescentes.

Há quatro meses, o jovem tinha sido beneficiado pela progressão de detenção, podendo sair durante o dia para estudar e voltar à noite a um dos centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad) para dormir. Como ele não comapreceu a nenhuma unidade do Criaad, passou a ser considerado foragido.

Segundo a polícia, na noite de ontem, Montenegro, que estava armado com uma pistola no momento em que foi preso pelos agentes federais, tentou fugir do local do assalto em companhia de adolescentes. Ele foi levado para a delegacia 105ª (Petrópolis), onde o caso foi registrado.

