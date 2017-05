Jovem cai de prédio de três andares no centro de São Paulo

Um rapaz ainda não identificado, de 25 anos, caiu da laje de um edifício de três pavimentos na Rua Basílio da Gama, número 111, na República, centro de São Paulo. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros pouco antes das 10h da manhã desta segunda-feira, 22, e encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia, também no centro, em estado grave.

Pelas informações repassadas até agora pelos bombeiros, o jovem não se jogou, e sim caiu do topo do edifício, de uma altura de cerca de 7 metros. No prédio, funcionam dois restaurantes no térreo e há unidades comerciais e residenciais nos dois andares superiores.

