José Mayer volta atrás e assume: 'Errei no que fiz'

José Mayer voltou atrás e, por meio de sua assessoria, divulgou uma carta na qual assume que assediou a figurinista da Globo. "Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta", escreveu.

O ator ainda declarou que está disposto a mudar e que a vida inteira foi ensinado que atitudes machistas eram apenas 'brincadeiras'.

Na última sexta-feira, 31, o ator foi acusado de assediar uma figurinista da Globo, Susllem Meneguzzi Tonani, que fez um relato em primeira no blog #AgoraÉQueSãoElas, da Folha de S.Paulo. A jovem afirmou que José Mayer começou com 'brincadeiras' machistas e 'elogios', e, depois, teria tocado em sua genitália. A Globo confirmou que ele será afastado da próxima novela das nove.

No mesmo dia, em entrevista à Folha, o ator negou as acusações e disse que as atitudes eram próprias de seu personagem em A Lei do Amor, Tião Bezerra, não dele. Nesta terça-feira, 4, ele voltou atrás. Confira a nota da íntegra:

"Carta aberta aos meus colegas e a todos, mas principalmente aos que agem e pensam como eu agi e pensava:

Eu errei.

Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava.

A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora.

Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço.

Tenho amigas, tenho mulher e filha, e asseguro que de forma alguma tenho a intenção de tratar qualquer mulher com desrespeito; não me sinto superior a ninguém, não sou.

Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem. Não são.

Aprendi nos últimos dias o que levei 60 anos sem aprender. O mundo mudou. E isso é bom. Eu preciso e quero mudar junto com ele.

Este é o meu exercício. Este é o meu compromisso. Isso é o que eu aprendi.

A única coisa que posso pedir a Susllen, às minhas colegas e a toda a sociedade é o entendimento deste meu movimento de mudança.

Espero que este meu reconhecimento público sirva para alertar a tantas pessoas da mesma geração que eu, aos que pensavam da mesma forma que eu, aos que agiam da mesma forma que eu, que os leve a refletir e os incentive também a mudar.

Eu estou vivendo a dolorosa necessidade desta mudança. Dolorosa, mas necessária.

O que posso assegurar é que o José Mayer, homem, ator, pai, filho, marido, colega que surge hoje é, sem dúvida, muito melhor."

Veja Também

Comentários