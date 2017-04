José Mayer é acusado de assédio por figurinista

A TV Globo está acompanhando e apurando a denúncia de assédio de uma figurinista contra o ator José Mayer, no ar como um dos protagonistas da novela "A Lei do Amor". O caso foi publicado pela coluna "Agora é que são elas", da Folha Online.

A figurinista conta que o assédio começou há oito meses, com elogios de Mayer, e descambou para abordagens grosseiras e insistentes. "E essa história de violência se iniciou com: Como você é bonita".

Ela diz ainda que negou com clareza as investidas do ator, que se sentia oprimida por ele e se arrepende de ter demorado até procurar a área de recursos humanos da TV Globo para denunciá-lo.

Procurado pela reportagem por meio da TV Globo, o ator não se manifestou. A emissora enviou nota em que esclarece que "repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito". "E zela para que as relações entre funcionários e colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia e colaboração, de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. Todas as questões são apuradas com rigor, ouvidos todos os envolvidos, em busca da verdade." A Globo termina a nota dizendo ainda que "não comenta assuntos internos".

À Folha de S. Paulo, Mayer afirmou que respeita muito as mulheres e pede que "não misturem ficção com realidade". "As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra de A Lei do Amor, não são minhas! Nesses 49 anos trabalhando como ator sempre busquei e encontrei respeito e confiança em todos que trabalham comigo."

Apoio. Após a publicação, a atriz Letícia Sabatella saiu em defesa da vítima no Facebook. "José Mayer não se emenda, hein? Su Tonani, sinta-se apoiada em sua denúncia", escreveu.

