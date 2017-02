José Graziano recebe reconhecimento internacional por luta contra a fome

O brasileiro José Graziano, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), foi eleito pela revista América Economia um dos latino-americanos mais influentes do mundo, pelo trabalho desenvolvido contra a fome e a má nutrição.

No ranking Latino-americanos Globais – 2016, a revista também destaca os esforços de Graziano na promoção da cooperação Sul-Sul, na busca de soluções de desenvolvimento entre os países do Hemisfério Sul para a segurança alimentar e para o desenvolvimento sustentável.

“O reconhecimento das pessoas é o reconhecimento das ideias e as causas pelas quais dedicam a vida. Nesse caso, trata-se de um reconhecimento ao desenvolvimento rural na luta contra a fome na América Latina e em todo o mundo”, afirmou Graziano.

Recentemente, durante a 5º Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), o diretor-geral da FAO destacou o empenho da América Latina e do Caribe em erradicar a fome, com a implantação do Plano de Segurança Alimentar, Nutrição e Erradicação da Fome.

O plano, elaborado com o apoio da FAO, promove políticas públicas integrais para reduzir a pobreza, melhorar as condições do mundo rural, adaptar a agricultura às mudanças climáticas, acabar com o desperdício de alimentos e fazer frente ao risco de desastres.

Líderes reconhecidos

A revista também reconhece a liderança do papa Francisco, que tem acompanhado de perto os esforços da FAO para fortalecer os vínculos entre a paz e a segurança alimentar, a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável; a trajetória do presidente do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Rafael Reif; e o papel do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o também brasileiro Roberto Azevêdo.

