José Carlos Barbosa colaca MS entre os estados mais seguros do Brasil

Mato Grosso do Sul foi considerado o 5º Estado mais seguro do Brasil, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2017 - Divulgação

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Carlos Barbosa, o Barbosinha, tem conseguido mais um feito histórico Mato Grosso do Sul, que recentemente foi considerado o 5º Estado mais seguro do Brasil, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2017. Segundo o estudo, a pontuação de MS foi de 76,4, numa escala de zero a 100, o desempenho foi considerado acima da média nacional que é 46,2.

O ranking composto por 10 pilares é desenvolvido anualmente, desde 2011, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em conjunto com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit, sendo considerado a variável que melhor expressa o funcionamento das instituições policiais dos estados. Por sua vez, cada um é formado por um conjunto de indicadores, no caso da segurança pública os que tiveram avanços significativos neste ano foram mortes a esclarecer, segurança no trânsito, segurança patrimonial e segurança pessoal.

José Carlos Barbosa antes de se destacar no cenário da segurança pública como gestor eficiente, já foi responsável por transformar uma empresa quase falida em uma das referências nacionais do saneamento. A Sanesul, que até 2006 amargava prejuízos consecutivos, passou a ser considerada pelo ranking publicado pela revista Exame em julho de 2011, a 3ª maior empresa de Mato Grosso do Sul e a 74ª na região Centro-Oeste.

A publicação analisou lucro, patrimônio, rentabilidade, endividamento e número de empregados das 100 maiores empresas de cada região. Avaliada na época em R$ 224 milhões, a Sanesul obteve lucro líquido de US$ 36,8 milhões e possuía um patrimônio de US$ 157,4 milhões. Em nível estadual, ficaram à frente da empresa a Enersul e a Copasul.

O trabalho desenvolvido também teve o reconhecimento da revista IstoÉ Dinheiro, que rendeu para a empresa o topo do ranking nacional das companhias de saneamento com faturamento até R$ 400 milhões, ficando à frente de empresas públicas e privadas.

Para o secretário José Carlos Barbosa, a classificação em relação à segurança pública se deve aos resultados dos investimentos que estão sendo realizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas, também graça a seriedade e ao trabalho do corpo técnico que compõem a estrutura da Sejusp. “Esse resultado representa o esforço e a dedicação de todos. São homens e mulheres que doam a vida em prol da sociedade”, frisou o secretário.

Outro destaque em relação ao trabalho que vem sendo realizado pelo deputado estadual licenciado que ocupa a pasta há um pouco mais de um ano e meio, é a pesquisa também divulgada pela Revista Exame que traz Campo Grande e Corumbá entre as 30 cidades mais seguras do Brasil, conforme estudo feito pela organização internacional Connected Smart Cities, da consultoria Urban Systems.

A pesquisa levou em consideração seis critérios: o monitoramento de áreas de risco; iluminação pública; taxa de homicídios; acidades de trânsito; despesas com segurança, além do efetivo de policiais, guardas-civis municipais e agentes de trânsito.

“Estar entre as capitais mais seguras do país e ter uma das cidades do interior referenciadas, só aumenta a responsabilidade perante a população, pois temos que continuar desempenhando o nosso papel que é proporcionar condições de trabalho para polícias estaduais, sempre com o objetivo de garantir mais segurança para os sul-mato-grossenses”, disse o secretário.

O dirigente da Sejusp relatou ainda os investimentos que estão feitos pela atual gestão, que mesmo diante do cenário de crise realiza o maior pacote de investimentos da área da segurança pública da história de MS. Em sua 4ª etapa, o MS Mais Seguro já aplicou R$ 76,3 milhões somente nas aquisições de mais de 600 viaturas, 755 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal, além das reformas e demais ações que representam mais de R$ 115 milhões que deverão ser investidos até o próximo ano. “Quando investimos em nossos policias valorizamos a vida, e esse tem sido o nosso foco e do Governo de Mato Grosso do Sul”, finalizou José Carlos Barbosa.