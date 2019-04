Jornalistas serão homenageados em sessão solene na quarta-feira

A Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista "Priscilla Sampaio", que faleceu no dia 30 de setembro de 2015 - Foto: Divulgação

Jornalistas serão homenageados pelos vereadores, em Sessão Solene, na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a partir das 19h. Os profissionais da imprensa serão agraciados com a Medalha Legislativa Priscilla Sampaio, alusiva ao Dia do Jornalista, celebrado no último domingo, dia 7.

A solenidade desta quarta-feira será presidida pelo vereador Eduardo Romero, que também é jornalista. A Sessão Solene e as celebrações do Dia do Jornalista foram instituídas pela Lei 4.828/10, Resoluções 1.210/15 e 1.282/18.

A proposta instituindo a Medalha é de autoria do vereador Carlão. Na justifica da Resolução destaca-se a importância de homenagear os profissionais do jornalista, considerando sua relevância e os desafios permanentes, que vão além de avanços tecnológicos e novos meios.

A Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista "Priscilla Sampaio", que faleceu no dia 30 de setembro de 2015. Priscilla tinha destaque em várias áreas, dedicava-se à música, igreja e família. Fazia parte da Emissora TV Morena há sete anos, onde foi produtora, repórter e apresentadora. Como chefe de reportagem cuidava das pautas, preparando com os produtores os assuntos que os repórteres iriam gravar nas ruas. Antes de seu falecimento aos 32 anos, ela apresentava o MS Rural e a previsão do tempo no MSTV 2ª Edição.

Exposição – Durante a solenidade, haverá exposição de fotos históricas de Campo Grande, feitas pelo fotógrafo Roberto Higa, um dos homenageados. As fotos permanecerão expostas na sede da Casa de Leis até a sessão ordinária de quinta-feira (11).

Confira abaixo a lista de homenageados:

Ademir Santana - Luiz Roberto de Holanda Mendonça e Moisés Palácios Rodrigues

Ayrton Araújo do PT - Anna Célia de Almeida Gomes e Mirian Eloah Machado

Betinho - Cristina Ramos da Silva Ribeiro e Maria Aparecida da Silva Pereira

Carlão - Osvaldo Nobrega dos Santos e Renata Kelly Volpe

Cazuza - Marithê Santos Lopes e Paula Maciulevicius de Oliveira Brasil

Chiquinho Telles - Josimar Aguirre Palácio e Lúcia Silva dos Santos

Delegado Wellington - Fabiano Gomes de Arruda Silva e Jaqueline Naujorks

Dharleng Campos - Raul Peterson Ruffo e Mariana de Sousa Anjos

Dr. Antonio Cruz - Francisco de Assis Menezes Júnior

Dr. Cury - Karine Cortez e Edilene Borges de Carvalho Santos

Dr. Loester - Eliezer David de Medeiros e Gabriela Renata Gimenes Couto

Dr. Wilson Sami - Rosimeyre Alves Rodrigues e José Roberto dos Santos

Eduardo Romero - Eliane Ferreira de Souza e Ana Lívia Tavares da Silva

Enfermeira Cida Amaral - Renata dos Santos e Milton Ribeiro Rodrigues De Sá

Fritz - Jéssika Machado e Camilla Cordeiro Vilanova

Gilmar da Cruz - Viviane Freitas e Danielly Cabral Barbosa Baldi

João Cesar Mattogrosso - Alana Regina Diana Portela e Rodrigo Donisete Grando

Junior Longo - Sarah Santos de Jesus e Flavia Eloyza Roncolato Galdiole do Nascimento

Odilon de Oliveira - Lívia Machado Infante Vieira Pinesso e Adriano Hany Reis Isoud

Otavio Trad - Antonio Gustavo Elias Agappito e Rafael Ribeiro Emiliano

Papy - João Carlos Marchezan e Luciana Bomfim Daige Taveira

Pr. Jeremias Flores - Vivian Krajewski e Silvio Ferreira

Valdir Gomes - Gisllane Leite das Virgens de Moura Bluma

Veterinário Francisco - Débora Bordin e Rafael Domingos Fernandes

Vinicius Siqueira - Elaine Cristina Valdez Cardoso de Freitas e Tayanara Andrade de Oliveira

William Maksoud - Cristiany Pazeto Lopes e Elizabeth Cristina Oliveira Moreira

Câmara Municipal:

Maria Antonietta Maksoud

Luane Morais Leite Antunes

William Lima Franco

Kelson Rodrigues dos Santos Carvalho

Guto Dobes

Maureen Mattiello

Átila Eugênio Rosa Rocha

Flávia Pinto Leimgruber

Edevaldo Nascimento

Rejane Amorim Monteiro Mishima

Paulline Carrilho

Lidiane Regina Kaspary Kober Villarinho

Claudia Malini Gaigher Bucker

Rosa Do Carmo Batista Amorim Cabral

Natalia Rafael Yahn

Liziane Carla Furlan Berrocal

Roberto Higa

Serviço – A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiuka Park, na quarta-feira, 10 de abril, às 19h.