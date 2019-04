Jornalistas serão homenageados em sessão solene na quarta-feira

Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista “Priscilla Sampaio” - Reprodução

Jornalistas serão homenageados pelos vereadores, em Sessão Solene, na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a partir das 19h. Os profissionais da imprensa serão agraciados com a Medalha Legislativa Priscilla Sampaio, alusiva ao Dia do Jornalista, celebrado no último domingo, dia 7.

A solenidade desta quarta-feira será presidida pelo vereador Eduardo Romero, que também é jornalista. A Sessão Solene e as celebrações do Dia do Jornalista foram instituídas pela Lei 4.828/10, Resoluções 1.210/15 e 1.282/18.

A proposta instituindo a Medalha é de autoria do vereador Carlão. Na justifica da Resolução destaca-se a importância de homenagear os profissionais do jornalista, considerando sua relevância e os desafios permanentes, que vão além de avanços tecnológicos e novos meios.

A Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista “Priscilla Sampaio”, que faleceu no dia 30 de setembro de 2015. Priscilla tinha destaque em várias áreas, dedicava-se à música, igreja e família. Fazia parte da Emissora TV Morena há sete anos, onde foi produtora, repórter e apresentadora. Como chefe de reportagem cuidava das pautas, preparando com os produtores os assuntos que os repórteres iriam gravar nas ruas. Antes de seu falecimento aos 32 anos, ela apresentava o MS Rural e a previsão do tempo no MSTV 2ª Edição.