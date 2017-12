Jornalistas da Rádio e TV Educativa de MS são finalistas em prêmio da Águas Guariroba

Campo Grande (MS) – Dois jornalistas que compõe o grupo de trabalho do Governo do Estado, na Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS (Fertel) estão entre os finalistas do 8º Prêmio de Jornalismo Ambiental da Águas Guariroba. Helton Davis e Lu Bigatão vão concorrer nas categorias Radiojornalismo, com a reportagem ‘Esgoto não é lixeira! Campanha alerta para o correto uso da rede coletora’, divulgada na Educativa FM 104 ; e Telejornalismo, com reportagem que alerta sobre os problemas causados pela ausência de saneamento básico, principalmente na saúde das crianças, divulgada no Jornal da TVE.

A lista dos finalistas foi divulgada na quinta-feira (30.11). Os vencedores em 1º, 2º e 3º lugares, das cinco categorias, serão conhecidos em evento realizado no dia 7 de dezembro, às 20h, no Yotedy.

Helton, que também é editor do Portal da Educativa, destacou que é a primeira vez que se inscreve no prêmio e ficou gratificado em ver seu trabalho reconhecido com a indicação. “Estou muito honrado por minha reportagem ter sido escolhida, já que é a primeira vez que me inscrevo no Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental, além de ser minha primeira vez como finalista em um prêmio de Jornalismo, Estar entre os finalistas pra mim já é uma vitória, independente da colocação, já que as outras duas reportagens que concorrem na categoria estão muito bem produzidas. Agradeço o editor de áudio da reportagem, Juscelino Burton, o popular “Dj Juju”; o gerente da 104,7 Educativa FM, Anderson Barão; e, em especial, ao diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, por ter me convidado a integrar o time da Fertel como editor do PortalE e repórter especial da Rádio e TVE”, diz.

Lu, por sua vez, destaca sua trajetória em defesa do meio ambiente, que vai além das reportagens. “Eu sempre gosto de participar dos concursos. Eu tenho um trabalho de teatro já há 30 anos, falando sobre meio ambiente, e esse ano eu comemoro 30 anos de carreira em jornalismo. Então, eu estou super feliz de ser uma das finalistas, e juntando duas coisas que eu adoro, que é reportagem e meio ambiente. Eu adoro falar sobre esse tema e aceitamos o desafio. E é aquela coisa né, produzir uma grande reportagem, no dia a dia de uma tevê, sem muito tempo, sem muita estrutura. Então, foi um trabalho de equipe e falamos sobre a importância do tratamento do esgoto para os rios, para o meio ambiente e, principalmente, para a saúde das pessoas”, reforça.

O diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, também parabenizou a dupla pelos trabalhos realizados. “Nós, como família Fertel, procuramos sempre contribuir para o desenvolvimento um do outro e ver dois dos meus jornalistas entre os finalistas de um prêmio tão importante é simplesmente gratificante. Além é claro da necessidade, cada vez mais urgente e real, de se falar sobre meio ambiente. Estamos vendo diariamente os municípios lutando para melhorar as estruturas de seus aterros sanitários, sempre visando impactar o menos possível o meio ambiente, ou ainda nossos destinos turísticos que valorizam e exaltam a nossa natureza. Então, o tema é muito relevante e merece mesmo o destaque que está recebendo”, afirma.

Além do troféu, cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 7 mil para a primeira colocação; para os que obtiverem a segunda maior pontuação, em cada categoria, a premiação será de R$ 3 mil e para os terceiros lugares, o valor será de R$ 2 mil.

Kemilla Pellin – Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS (Fertel)

Fotos: Assessoria