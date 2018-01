Jornalista tem vestido de noiva furtado às vésperas do casamento

Paula mora no México e já se casou com o noivo mexicano naquele país, mas ambos vieram ao Brasil para fazer o casamento religioso na presença dos familiares e amigos dela - Foto: Veja São Paulo

A uma semana de subir ao altar, a jornalista Paula Romano, de 32 anos, teve o vestido de noiva furtado, na madrugada de sábado, 6, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Os ladrões levaram também os documentos, computador, roupas e objetos pessoais que estavam em uma mala, no carro de uma amiga, em frente a um bar, no bairro do Mangal, próximo da região central da cidade.

Paula mora no México e já se casou com o noivo mexicano naquele país, mas ambos vieram ao Brasil para fazer o casamento religioso na presença dos familiares e amigos dela.

A jovem relatou em rede social o drama que está vivendo. "Arrombaram o carro da minha amiga e levaram a minha mala de viagem (rosa), com roupas, objetos pessoais, incluindo meu vestido de noiva, e uma mochila (preta com flores) com notebook e documentos (passaporte, certidões, fotos). Se alguém encontrar, por favor, entra em contato comigo", escreveu.

A jornalista estava em um bar comemorando o aniversário de um amigo, quando soube do furto pela dona do automóvel. Ela havia tirado a mala do carro de sua mãe e colocado no veículo da amiga, com quem seguiria para o aeroporto, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em busca do noivo, o mexicano Derik Zavala.

Com o furto, Paula foi obrigada a mudar os planos e, enquanto registrava a ocorrência no plantão da Polícia Civil, pediu à sua mãe para ir ao aeroporto.

"Quando contei ao Derik do furto, ele me deu a maior força. Aliás, todo mundo está dando a maior força para que a gente mantenha nosso plano."

O vestido levado pelos ladrões foi confeccionado no México e custou o equivalente a R$ 2 mil. Paula conta que ela e Derik estavam juntos havia dois anos e decidiram se casar. Ela fez questão de convencer o noivo a fazer a festa de casamento no Brasil. Os preparativos começaram há cinco meses.

Doações

Sem condições de refazer tudo, Paula decidiu lançar um apelo em sua página no Facebook. "Estou aceitando doações de roupas, maquiagens, essas coisas de mulher que a gente usa (pincéis, cremes, bijus, etc) porque junto com a minha mala, meu vestido de noiva, notebook e documentos, levaram praticamente tudo o que eu tinha. Se você tem algo sobrando, que não vai fazer falta, eu aceito de coração aberto."