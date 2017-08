Jornalista compõe canção para Mayara Amaral, assassinada em julho

O Jornalista do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-MS), Sílvio Santana de Souza, acabou de compor uma canção em homenagem à musicista Mayara Amaral, assassinada no dia 26 de julho. O suspeito do crime, o também músico, Luís Alberto Bastos Barbosa, 29, em entrevista à revista Veja, assumiu a autoria do delito. A morte de Mayara comoveu a comunidade local e teve repercussão nacional, potencializando a discussão dos direitos da mulher.

Para o compositor Sílvio Santana, a música “Mayara Amaral” pretende louvar o nome da musicista e somar esforços junto à sociedade na discussão do assunto. “Apesar dos esforços legais como a Lei Maria da Penha, o desrespeito aos direitos da mulher continuam acontecendo em grande proporção”.

“A música é composta de três partes distintas: no início a sociedade perde perdão à musicista pelo mal que lhe causamos (Mayara Amaral, perdoa-nos todo mal). Num segundo momento, a canção procura enaltecer a figura da cantora (em ti a natureza é festa, há tanta luz em teu olhar...), e para terminar a cantora é colocada em uma festa entre as estrelas (mulher maravilha / o que vais cantar / nessa linda festa / interestelar).

Para Joice Moreno, interprete da canção, o sentimento de cantar para Mayara a tocou profundamente: “cantei com dor e com amor e espero que onde ela estiver receba essa nossa homenagem”.

O músico, Edimário Galvão, responsável pelos arranjos, disse esperar que não seja mais necessário escrever canções sobre fatos como esses e lembrando Bob Dylan completou: “quanto tempo ainda vamos assistir a essas barbaridades? Não sei, ninguém sabe, talvez a resposta chegue com o vento”.

