John McCain fala de ditadores, ao abordar pressão de Trump sobre a imprensa

O senador John McCain disse que uma imprensa livre é vital para preservar a "democracia como a conhecemos". E ele adverte sobre os esforços para pressionar a mídia, dizendo que "é assim que os ditadores nascem".

O senador do Arizona foi questionado, em uma entrevista para a NBC "Meet the Press", sobre como ele enxergava a mensagem postada pelo presidente Donald Trump criticando "notícias falsas da mídia". Trump definiu a imprensa como o inimigo do povo americano.

McCain respondeu: "O fato é que precisamos de vocês". E acrescentou: "Quando você olha para a história, a primeira coisa que os ditadores fazem é calar a imprensa."

McCain diz que não está dizendo que Trump está tentando ser um ditador, mas que é preciso aprender as lições da história.

