Jogos Olímpicos de Inverno: Brasil estreia em disputa do 4-man no bobsled

Nas duas descidas de ontem, o quarteto chegou à frente do alemão, pilotado por Johanns Lochner, atual campeão mundial. Ainda serão realizadas mais duas descidas em um treino oficial antes da competição - Foto: COB

A equipe de bobsled 4-man do Brasil faz sua estreia hoje (23) na pista do Olympic Sliding dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018, na Coréia do Sul. O time terminou todos os quatro treinos realizados até ontem (22) entre os 20 primeiros – posição de corte que define a classificação para a quarta e última bateria da competição.

A partir das 21h30 de hoje (horário de Brasília), serão realizadas as duas primeiras de um total de quatro baterias. Amanhã (24), no mesmo horário, começam as duas baterias finais. Porém, dos 30 trenós que começam a disputa, apenas 20 participam da quarta e última descida. A soma dos tempos define os vencedores.

O time brasileiro é formado por Edson Bindilatti (piloto), Edson Martins, Odirlei Pessoni e Rafael Souza. Nas quatro descidas realizadas durante o treinamento oficial, o Brasil marcou presença entre as 20 primeiras equipes. Nas duas descidas de ontem, o quarteto chegou à frente do alemão, pilotado por Johanns Lochner, atual campeão mundial. Ainda serão realizadas mais duas descidas em um treino oficial antes da competição.

Salt Lake 2002 e Turim 2006

A estreia brasileira no 4-man aconteceu nos Jogos Olímpicos de Salt Lake 2002, seguido de Turim 2006, quando conquistou sua melhor colocação no bobsled até o momento: 25º lugar. Depois de ficar de fora de Vancouver 2010, o trenó brasileiro reapareceu em Sochi-14. Edson Bindilatti participou de todas as três edições olímpicas em que o 4-man do Brasil esteve presente.

O Brasil também participou da prova do 2-man em PyeongChang, estreia olímpica do país nesse tipo de trenó. Edson Bindilatti e Edson Martins alcançaram a 27ª colocação.

* Com informações do Comitê Olímpico Brasileiro