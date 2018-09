Jogos Escolares da Juventude: MS vence nas 4 modalidades na estreia

Campo Grande (MS) – A delegação do Mato Grosso do Sul, composta por 160 atletas está em Joinville (SC) participando das competições dos Jogos Escolares da Juventude modalidades coletivas. Os representantes do Estado no futsal, voleibol, handebol e basquete se destacaram na estreia dos jogos vencendo o RS, PR, GO, RJ, MG, ES e os anfitriões do evento nas quatro modalidades em disputa.

Mato Grosso do Sul obteve maior número de vitórias no primeiro dia de jogos, a equipe venceu 9 das 17 partidas. As meninas do handebol de 12 a 14 anos ganharam a primeira partida contra o time do RS por 24×12 e a segunda em cima das donas da casa por 20×16. No vôlei de 15 a 17 anos as meninas do MS superaram a equipe do Paraná por 2×1 e as goianas por 2×0.

No basquete de 12 a 14, nossos garotos venceram os goianos por 61×37 e o basquete de 15 a 17 também estreou com vitória, MS 81X70 ES.

Os meninos do MS passaram pela equipe do Rio de Janeiro por 3×0 no futsal de 12 a14; já no voleibol masculino a equipe sul-mato-grossense garantiu a vitória por 2 sets a 1, passando pelos mineiros. Na partida contra o Espírito Santo quem levou a melhor foram as nossas representantes: 33 cestas contra 24 do time adversário.

Nesta sexta-feira (28.9) o vôlei do MS venceu o time de Góias e do Espírito Santo por 2×0 no masculino de 12 a 14 anos, os nossos meninos do basquete também deram o segundo passo vencendo a equipe goiana por 71×36 e passando pela equipe paranaense, MS 70 46 PR. As duas equipes continuam invictas na competição.

Vanessa Ayala, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação