Jogos Escolares da Juventude começam na segunda quinzena de maio

Alunos-atletas de diversas regiões do Estado se reúnem para mais uma edição dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Agora em novo formato.

A Fundação de Desporto e Lazer de MS – Fundesporte – organiza mais uma edição que acontece de 16 a 26 de maio, em Três Lagoas, com aproximadamente 2,2 mil jovens, de 48 municípios do Estado, que disputarão a classificação nas modalidades coletivas de 15 a 17 anos.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, fala sobre a competição, as modalidades que serão disputadas e as cidades que vão receber as equipes.

Ele também explica sobre as novidades desta temporada 2019.

Cerca de R$ 2 milhões serão investidos na primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)