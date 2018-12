Jogos Escolares chegam na reta final e definem campeões do voleibol nesta quarta-feira

A 33º edição dos Jogos Escolares chega na reta final, e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), definem nesta quarta-feira (5) os campeões no voleibol. Das 15 modalidades realizadas faltam apenas o vôlei, o handebol, o futsal e o judô.

No masculino disputam o primeiro lugar as Escolas Iracema de Souza Mendonça contra Tertuliano Meirelles, e no feminino estão as Escolas Iracema de Souza Mendonça e Alexander Fleming. As partidas iniciam às 14h no Centro Treinamento Esportivo (Cemte).

Em 2017, a Escola Iracema de Souza Mendonça foi a campeã no voleibol masculino e no feminino a campeã foi a Alexandre Fleming, que participarão da fase estadual, mas não tiveram êxito. Neste ano, as equipes buscam novamente a vitória e uma classificação para a fase estadual de 2019.

Programação

No próximo sábado (8) a competição segue com a modalidade de Judô no Rádio Clube Campo, a partir das 8h. Na próxima semana a competição final do Futsal será segunda-feira (10), na Uniderp Agrárias, a partir das 14h. O Handebol definirá os campeões na terça-feira (11) e quarta-feira (12), a partir das 13h30 no Ginásio do Colégio Auxiliadora.

Com o encerramento dos Jogos Escolares, a cerimônia de premiação está prevista para o próximo dia 14, às 14h, na Esplanada dos Ferroviários. Ao todo, os jogos reúnem 2.588 inscritos entre crianças e jovens de 11 a 16 anos. A programação completa está no site da Funesp www.campogrande.ms.gov.br/funesp