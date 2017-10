Jogos entre brigadistas ocorre no dia 21 na Copasul

O foco é trabalhar a prevenção e conscientização, dos brigadistas e demais colaboradores da Copasul - Divulgação

No dia 21 de outubro, ocorre a 4ª edição o CIBECOP – Competição Interna de Brigadistas de Emergência da Copasul, na Arec, às 8h. Participam sete equipes, com colaboradores de todas as unidades da Cooperativa. As provas simulam situações de emergência que podem ocorrer no dia a dia. O foco é trabalhar a prevenção e conscientização, dos brigadistas e demais colaboradores da Copasul.

Os jogos têm o objetivo de desenvolver o espírito prevencionista e maneabilidade com preventivos fixos normalmente exigidos pela legislação em vigor para as edificações da Copasul; evidenciar a importância da capacitação de pessoas dentro dos estabelecimentos para a primeira intervenção em possíveis emergências; despertar o interesse pela segurança contra incêndio e pânico, fator básico de vida e proteção, aprimorando os conhecimentos a serem desempenhados nas situações de emergência; e possibilitar uma maior interação entre as Unidades com espírito competitivo saudável em prol do aprendizado.

Haverá diversos tipos de provas, como: piscina, extintores, bomba armar, chave de Rauteck, APH e Cabo de Guerra. O Cibecoop é uma competição inspirada e preparatória para o JOBE, Jogos Operacionais entre Brigadas de Emergência, com o mesmo formato e prova.