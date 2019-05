Jogos Abertos reúnem 2.350 atletas e arrecada mais de 2 toneladas de alimentos

Com inscrições encerradas, a 41ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande bate novamente recorde de participantes, com 214 equipes e 2.350 atletas inscritos. Além de competição esportiva, o evento é um dos mais tradicionais da Capital, sendo também a maior competição do MS a nível adulto. Realizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), neste ano o evento teve cunho social, onde arrecadou mais de 2 mil toneladas de alimentos.

As inscrições dos Jogos Abertos, sendo 1 kg de alimento não perecível, seguiram o padrão já adotado na Copa Campo Grande de Futebol Amador, onde foram arrecadadas 3 toneladas. Os alimentos serão entregues ao Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), que montará cestas para ajudar as famílias carentes da Capital.

Segundo diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o crescimento do número de participantes é um reflexo da política pública de esporte e lazer da Capital. “Ano passado, tivemos recorde de inscritos, com 1.965 atletas e agora em 2019 tivemos um aumento de 385 participantes somando, batendo recorde novamente. Esse número não é em vão. É o fruto da política pública, dos investimentos em esporte, das atividades de fomento na área do esporte e do lazer e na preocupação que o campo-grandense está dando à prática da atividade física e do cuidado com a saúde”, avaliou.

Competição

Os atletas competirão em 14 modalidades esportivas sendo atletismo, basquete 3×3, ciclismo, judô, beach tennis, natação, badminton, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, futsal, basquetebol, handebol e voleibol. O Congresso Técnico acontecerá dia 9 de maio no Auditório da Esplanada Ferroviária às 18h30, e as competições iniciam dia 16 de maio no Ginásio do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) às 19h.