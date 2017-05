Jogo do Bem reúne estrelas do futebol e arrecada mais de uma tonelada de alimento

Mesmo com tempo chuvoso, a população de Campo Grande prestigiou o Jogo do Bem que aconteceu na manhã deste sábado (20), no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, com diversos nomes que fizeram a história do futebol do País. o evento atingiu seu objetivo e conseguiu arrecadar mais de uma tonelada de alimentos que serão doados às famílias carentes, por meio do Fundo de Assistência à Comunidade (FAC).

Com a presença de atletas e celebridades no time do Cafu e ex- atletas e vereadores no time de Campo Grande os lances foram emocionantes, como comentou José da Costa que da arquibancada torcia pelos dois times. “Foi muito legal ver o Cafu de perto, jogando em nosso bairro, em nossa cidade. É uma honra”, disse o jovem de 16 anos.

O jogo terminou 5 a 4 para equipe de Campo Grande. O prefeito Marquinhos Trad fez dois gols. Mas, segundo ele os grandes campeões de hoje foram as pessoas. “Nosso objetivo foi cumprido, que era de angariar alimentos para as pessoas mais necessitadas”, enfatizou o prefeito.

A atração mais esperada da população, o capitão do pentacampeonato brasileiro Cafu, também fez gol e levantou a galera no estádio. “Foi um prazer enorme jogar aqui, fazer este jogo beneficente e em nome da Fundação Cafu, independentemente do resultado, todos somos campeões por fazer o bem ao próximo”.

Para atletas que tem Cafu como exemplo hoje foi à realização de um sonho. Letícia Nascimento da Silva, 19 anos, do Time da Moreninha – União Morena, que empatou nesta manhã com o Comercial FC. “Eu sempre tenho ele como exemplo para persistir e nunca desistir da bola, do jogo e buscar sempre melhorar”.

Além de trazer grandes ídolos do futebol, o Jogo do Bem reabre o Estádio Jacques da Luz. Segundo diretor –presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a expectativa é que este seja o primeiro de grandes eventos. “Desde o começo da gestão estamos trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para que o campo, o gramado e o estádio estejam em boas condições de uso, assim como todos os parques e praças da capital. Hoje pudemos ver os resultados, a população presente e vamos trazer novos campeonatos para o estádio Jacques da Luz”, finalizou.

Veja Também

Comentários