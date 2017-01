Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia terá renda revertida para a Chapecoense

O técnico Tite, da Seleção Brasileira de Futebol, convocou hoje (19) 23 jogadores para representar o Brasil no Jogo da Amizade na próxima quarta-feira (25), contra a Colômbia, às 21h45, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Por não se tratar de uma data do calendário da Fifa, foram chamados apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro.

Toda renda líquida da partida será repassada ao time da Chapecoense, que a utilizará integralmente para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes que foram vítimas da queda do avião que levava a equipe para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia. No acidente, 71 pessoas morreram, incluindo jogadores, dirigentes, jornalistas e parte da tripulação.

Tite convocou também Paulo Paixão, ex-preparador físico da seleção brasileira. O filho dele, Alexandre Paixão, trabalhava na comissão técnica da Chapecoense e foi uma das vítimas da queda do avião.

Os ingressos já estão à venda pela internet. A meia-entrada no setor Norte custa R$ 35. Foi criado também pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um tipo de ingresso solidário, que custa de R$ 50 a R$ 500, para quem quiser contribuir com a Chapecoense.

O técnico Tite disse que a partida tem uma grandeza muito grande. “Ela é humana porque não é do senso competitivo”, afirmou.



Confira a lista dos convocados para o Jogo da Amizade Brasil x Colômbia:

Goleiros:

Alex Muralha - Flamengo

Danilo Fernandes - Internacional

Weverton - Atlético Paranaense

Zagueiros:

Geromel - Grêmio

Luan Garcia - Vasco da Gama

Rodrigo Caio - São Paulo

Vitor Hugo - Palmeiras

Laterais:

Fábio Santos - Atlético Mineiro

Fagner - Corinthians

Jorge - Flamengo

Marcos Rocha - Atlético Mineiro

Meio-campo:

Camilo - Botafogo

Diego - Flamengo

Gustavo Scarpa - Fluminense

Henrique - Cruzeiro

Lucas Lima - Santos

Rodriguinho - Corinthians

Walace - Grêmio

Willian Arão - Flamengo

Atacantes:

Diego Souza - Sport

Dudu - Palmeiras

Luan - Grêmio

Robinho - Atlético Mineiro

