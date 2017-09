João Grandão entrega novas cadeiras para anfiteatro de escola de Mundo Novo

No último fim de semana, o deputado estadual João Grandão esteve no município de Mundo Novo cumprindo intensa agenda. Pela manhã, ele esteve na Escola Estadual Castelo Branco participando de ato de entrega de 200 cadeiras para o anfiteatro da escola, fruto de emenda parlamentar de sua autoria.

“Fiquei muito satisfeito ao ver o recurso destinado sendo bem aplicado, possibilitando assim a compra de um grande volume de cadeiras”, observou o deputado, que em seguida visitou também a sala de música da escola e acompanhou uma apresentação do coral dos alunos e alunas.

O deputado recebeu os agradecimentos pessoais da diretora da escola Castelo Branco, Vanderlene Biazuk, bem como da diretora-adjunta e de todo o quadro de professores.

Na ocasião, ele se prontificou ainda em estudar a possibilidade de atender a escola em uma outra demanda de emenda parlamentar, que seria destinada para a aquisição de quatro aparelhos de ar condicionado para o anfiteatro.

Reunião com o prefeito - Em seguida, o deputado João Grandão se dirigiu à Prefeitura de Mundo Novo, onde reuniu-se com o Chefe do Executivo, Valdomiro Sobrinho, a Secretária de Governo e vice-prefeita, Rosária Andrade, o Secretário de Agricultura, Geraldo Jerônimo Lopes, além dos vereadores Kaudi Filho, Nilva Oliveira e Rose do Acampamento.

Em discussão, a importância da Agricultura Familiar, a regularização fundiária e a distribuição de água no assentamento Pedro Ramalho, além da questão da feira de produtores.

Maquinários foram entregues ao município via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o atendimento à demanda da agricultura familiar, como caminhão basculante, motoniveladora, retroescavadeira, patrulha mecanizada, resfriadores de leite e veículo para apoio à comercialização da produção na Asproleite.

Também acompanharam a atividade os representantes da Agricultura Familiar do município, da Associação dos Feirantes, da Associação dos Produtores do Assentamento Pedro Ramalho, Copisc e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), além do presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Aleamir Biazuk.

O deputado João Grandão ouviu atentamente as reivindicações da administração, como a possibilidade de rever a situação junto à Caixa Econômica Federal de uma pá carregadeira, cujo contrato de repasse foi rescindido pelo banco.

“Acolhemos as reivindicações apresentadas e nos comprometemos em não medir esforços, juntamente aos nossos parceiros de bancada federal, os deputados Zeca do PT e Vander Loubet, para buscar atende-los da melhor forma possível”, disse Grandão.

Veja Também

Comentários