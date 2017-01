João Grandão discute em Nova Alvorada do Sul traçado e duplicação da BR-163

O deputado estadual João Grandão (PT) esteve na última terça-feira (24) em Nova Alvorada do Sul para participar das tratativas da duplicação da rodovia BR-163 no perímetro urbano do município. "Este encontro foi fruto de uma reunião anterior que fizemos com o secretário de Obras e Infraestrutura de Nova Alvorada, o Caçula (Adecilvo Ortega Rodrigues), o procurador jurídico do município e representantes da sociedade civil", relembrou o parlamentar.

Na reunião, que também contou com as presenças do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mocchi; do prefeito de Nova Alvorada, Arlei Silva Barbosa; do vice, Moisés Neres; do secretário Caçula e demais integrantes do Executivo Municipal, além de vereadores, foi discutida a possibilidade de uma conversação com a empresa CCR/MS Vias no intuito de encontrar um meio legal para que a empresa realize as obras.

Os empresários contaram do enorme prejuízo que estão tendo pelo fato de estarem, segundo eles, "engaiolados", sem os acessos que ligam o bairro Três Fronteiras ao Nova Alvorada. De acordo com eles, por conta disso o movimento em seus estabelecimentos caiu significativamente e o prejuízo está sendo incalculável.

O prefeito Arlei também comentou que o projeto da CCR/MS prevê a implantação de sentido único nas laterais da cidade o que, segundo ele, é inviável pois aquelas ruas sempre foram de sentido duplo.

O deputado estadual João Grandão se mostrou favorável às demandas apresentadas e disse que a população pode contar com seu total apoio naquilo que estiver ao seu alcance, sobretudo no encaminhamento político no legislativo e executivo.

Ao final do encontro, ficou agendada uma nova reunião para o dia 6 de fevereiro, às 8h30, na sala da presidência da Assembleia Legislativa com as presenças de representantes da CCR Vias, do Ministério Público Federal, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Denit), parlamentares e líderes do Executivo Estadual. Na ocasião, uma comissão de comerciantes de Nova Alvarada deve apresentar um projeto de adequação a ser entregue em mãos aos integrantes da CCR Vias MS.

Veja Também

Comentários