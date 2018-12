João de Deus chega à delegacia onde prestará depoimento em Goiânia

O médium João de Deus chegou no fim da tarde deste domingo, 16, à Delegacia Estadual de Investigação Criminal (Deic) em Goiânia, onde prestará depoimento sobre as denúncias de abuso sexual. O líder espiritual teve o mandado de prisão decretado no fim da manhã de sexta-feira, 14, e se entregou às autoridades nesta tarde de domingo.

O delegado André Almeida afirmou ao jornal "o Estado de S. Paulo" no sábado, 15, que o interrogatório será "longo e detalhado". Em virtude da idade - 76 anos - e dos crimes pelos quais é acusado, a expectativa é que o médium seja lotado em uma cela individual.

A defesa de João de Deus afirmou que planeja apresentar um pedido de habeas corpus para suspender a prisão preventiva. No sábado, o advogado Alberto Toron afirmou que não há contemporaneidade entre as denúncias contra o médium e sua necessidade de prisão. "Os fatos são antigos e não aconteceu nada de novo que justificasse a prisão", declarou.