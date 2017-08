Joalheria realiza evento que aceita peças usadas na compra de novas

A H.Stern do Shopping Campo Grande realiza até o dia 12 de agosto, seu tradicional Trunk Show, das 10h às 21h. O evento só acontece uma vez por ano em cada loja da rede e representa uma oportunidade para reciclar aquelas joias que estavam guardadas há muito tempo.

Exclusivamente durante a promoção, o peso do ouro de joias usadas, que podem ser peças quebradas ou brincos sem par, será convertido em crédito para aquisição de novas joias. Elas têm o peso do ouro avaliado por um especialista e o valor apurado nesta avaliação é imediatamente convertido em crédito para novas compras.

No caso das peças que têm pedras, estas não entram na negociação. Apenas o ouro das peças usadas é considerado. As pedras podem ser devolvidas para o cliente ou aproveitadas para a criação de peças exclusivas, desenhadas com a ajuda de um consultor da joalheria.

O Shopping Campo Grande fica localizado na avenida Afonso Pena, 4909, bairro Santa Fé.

