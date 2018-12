Jeremy Corbyn é acusado de chamar a primeira-ministra de 'estúpida'

Em sessão na Câmara dos Comuns do Reino Unido, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, parece ter chamado a primeira-ministra Theresa May, do Partido Conservador, de "mulher estúpida". Em vídeo divulgado no Twitter nesta quarta-feira, 19, o britânico parece fazer o comentário em voz baixa.

Vários conservadores pediram ao presidente da Câmara, John Bercow, que repreendesse Corbyn.

O presidente afirmou que não podia tomar medidas a respeito por não ter testemunhado ao vivo o insulto, dizendo que qualquer parlamentar que rompa com as normas deve se desculpar. Os parlamentares do partido viram o vídeo publicado no portal anti-Corbyn The Red Roar, supostamente gravado pelas câmeras da sessão desta quarta.

Um porta-voz do Partido Trabalhista negou a acusação, afirmou que a sigla entende que o líder disse "pessoas estúpidas" e Corbyn não tem tempo para quaisquer ofensas misóginas.

O conservador James Cleverly assegurou que ele mesmo ouviu de Corbyn, enquanto a trabalhista Margaret Beckett acusou os "tories" (apelido dado aos conservadores no Reino Unido) de "organizar um tumulto" nas últimas sessões antes do recesso de fim de ano.

A líder conservadora nos Comuns, Andrea Leadsom, reprovou o presidente Bercow, que uma vez a chamou de "estúpida" e se desculpou publicamente.

May e Corbyn se envolveram em um debate na sessão semanal de perguntas à primeira-ministra, que, mais uma vez, se centrou em críticas ao governo por não submeter a votação do acordo do Brexit à votação o quanto antes. Com Agências Internacionais