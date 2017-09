JEJ Curitiba: Time feminino de basquete estreia com vitória

Curitiba (PR) – As meninas da Escola Parque São Carlos de Três Lagoas ganharam de Tocantins na estreia nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). A partida foi no Colégio Militar de Curitiba, na manhã deste domingo.

O jogo começou nervoso. As duas equipes perderam muitas cestas e o quarto inicial terminou empatado em oito pontos. No segundo, Mato Grosso do Sul melhorou e assumiu o placar. Elas acertaram a marcação e a mira, fechando o segundo quarto em 19×10.

Concentrado, o time de Três Lagoas manteve o ritmo e não deu chances para as adversárias. Entrosado, venceu por 38×19.

Outras dois times do Estado jogaram na manhã deste domingo, mas não tiveram bons resultados. O time masculino de vôlei da Escola Calvoso perdeu por 2×1 para o Maranhão e o feminino de handebol por 25×20 para Pernambuco.

Na tarde de hoje, ainda entram em quadra quatro equipes de MS. No handebol, os meninos da escola Castelo Branco de Jardim enfrentam os do Espírito Santo. No futsal, os garotos da Funlec pegam os do Amazonas. No basquete, a equipe masculina da Escola Jardim Ivone jogam contra Alagoas. Na última partida do dia, as meninas da escola Reynaldo Massi duelam contra Alagoas.

A delegação de MS é chefiada pela Fundesporte e viaja com apoio do Governo do Estado.

