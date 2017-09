JEJ Curitiba: Meninas do futsal disputam o ouro

Curitiba (PR) – O time feminino de futsal da Escola Presidente Vargas, de Dourados, que representa Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) está na final da terceira divisão. A vaga foi garantida na manhã desta quarta-feira (20.9), no Ginásio da ASPP.

A equipe sul-mato-grossense levou um susto logo no início da partida. Aos 19 segundos, o time de Sergipe abriu o marcador. Mais concentradas, as douradenses empataram, dois minutos depois, com gol de Geovana. A partir daí só deu Mato Grosso do Sul. Geovana balançou as redes novamente aos sete e aos 11 minutos, decretando a virada.

Na etapa final, o time de Mato Grosso do Sul continuou firme e ampliou a vantagem. Aos sete, Brenda aproveitou cruzamento e fez o quarto. O time, então, optou por se defender e fazer o cronômetro zerar. Sergipe ainda diminuiu aos nove, mas a vitória foi das garotas da Escola Presidente Vargas: MS 4×2 SE.

A vitória garantiu ao Estado a 17ª medalha na competição e o lugar na final para enfrentar o Ceará. A partida decisiva está marcada para as 11h, desta quinta-feira (21.9),no Ginásio da ASPP.

Bronze

As meninas de MS ainda disputam dois bronzes no JEJ: no basquete e no vôlei.

A equipe da Escola Parque São Carlos de Três Lagoas jogou a semifinal de basquete, na manhã desta quarta-feira, contra o time do Espírito Santo. Nervosas, as garotas não conseguiram superar as adversárias e acabaram perdendo por 36 x 18. Nesta quinta, elas disputam o terceiro lugar contra o perdedor do confronto entre Pará e Paraíba.

No vôlei, o time da Escola Reynaldo Massi, de Ivinhema, também luta pelo bronze nesta quinta-feira. As meninas não repetiram os bons resultados da fase classificatória. O jogo contra o Maranhão foi duro e decidido em quatro sets. Depois de estarem perdendo por 2 x 0, as garotas do Estado ensaiaram uma reação, ganharam o terceiro set e tiveram a chance de empatar a partida, mas no fim, as adversárias viraram e fecharam o jogo em 3 x 1.

O sonho da medalha continua nesta quinta-feira. As garotas de Ivinhema enfrentam o perdedor do confronto entre Goiás e Alagoas, pelo bronze da terceira divisão. A partida é as 9h, no SEET.

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

