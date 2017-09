JEJ Curitiba: Dupla feminina conquista medalha inédita no badminton

Curitiba (PR) – Isabelly Wachi e Gisele Rosa são medalha de bronze no torneio de duplas do badminton dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). As meninas de Mato Grosso do Sul, comandadas pelo professor Marco Aguilera, venceram três confrontos e se asseguraram entre as quatro melhores do país, na segunda divisão.

As garotas de Campo Grande ganharam da dupla de Rondônia na primeira rodada. Depois bateram Distrito Federal e foram as quartas. O jogo contra Minas Gerais foi duro, mas Isabelly e Gisele mantiveram o foco e se garantiram na semifinal.

A vitória sobre as mineiras garantiu o inédito bronze na modalidade. Na manhã desta sexta-feira, elas jogaram contra as maranhenses por um lugar na decisão. A dupla não rendeu como nos outros jogos, mas se despediu do JEJ com a medalha no peito.

“Estou muito agradecida e muito feliz”, falou Isabelly. “Graças a Deus deu certo. Quero agradecer muito ao professor porque sem ele não estaríamos aqui”, completou Gisele.

O técnico da equipe comemorou o resultado e espera voos mais altos para o esporte no Estado. “Essa medalha inédita é uma conquista para as meninas e estímulo para continuarmos com o trabalho que está só começando. Queríamos chegar à final, mas o bronze também é um bom resultado. Vamos continuar porque ainda temos muito que crescer”, analisou.

O bronze de Isabelly e Gisele foi o 12º pódio de Mato Grosso do Sul no JEJ, mesmo número obtido nas individuais em 2016. O Estado acumula um ouro, duas pratas e nove bronzes.

A delegação de MS é chefiada pela Fundesporte e viaja com apoio do Governo do Estado

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

