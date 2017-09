JEJ Curitiba 2017: Ricardo Filho é ouro no judô

Curitiba (PR) – O judoca Ricardo Filho, de Campo Grande, deu a Mato Grosso do Sul a primeira medalha de ouro. Ele ficou no lugar mais alto do pódio na categoria leve dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). A final foi contra o atleta de Santa Catarina, na tarde desta quinta-feira, no Colégio Medianeira.

Ricardo começou bem e logo encaixou um golpe. Faltando poucos segundos para o fim, o catarinense empatou e a decisão foi para o golden score. Concentrado, o judoca de MS aplicou o golpe certeiro e ficou com o ouro.

A medalha foi a 11ª conquistada pelo Estado no JEJ. MS acumula um ouro, duas pratas e oito bronzes.

” Foi emocionante e difícil. Os treinos e meu sensei fizeram a diferença. Mãe, estou voltando e levando a medalha pra ti”, disse o judoca.

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

