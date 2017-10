Jeff Bezos supera Bill Gates e volta a ser homem mais rico do mundo

De acordo com índices que acompanham as fortunas dos bilionários, o diretor-executivo (CEO) da Amazon, Jeff Bezos, superou Bill Gates como o homem mais rico do mundo novamente, apoiado pelo salto de 13,22% no preço das ações da companhia, cujo lucro líquido e vendas no terceiro trimestre superaram as estimativas dos analistas em Wall Street. Bezos ocupou o posto de homem mais rico do mundo anteriormente, em julho, antes da Amazon informar seus resultados referentes ao segundo trimestre, que ficaram abaixo do esperado por analistas.