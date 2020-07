Jean Gorinchteyn será o novo secretário da saúde do Estado de SP

Novo secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn - (Foto: Reprodução/YouTube)

O médico infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital Israelista Albert Einstein infectologista Jean Gorinchteyn será o novo secretário da Saúde de São Paulo. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 21, pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), durante entrevista coletiva com a imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Ele substitui José Henrique Germann Ferreira, que deixa o cargo por questões pessoais relacionadas a tratamento médico. "Ele cumpriu brilhantemente a função", disse Doria.

Germann assume a função de assessor especial do governo do Estado. "Não houve razão de ordem administrativa ou de outra ordem", afirmou o governador.

Ele ocupava o cargo desde o início da atual gestão estadual de João Doria.

Gorinchteyn é professor de infectologia na Universidade de Mogi das Cruzes. Também é mestre em doenças infecciosas pela coordenação do Instituto de pesquisa da Secrretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

"É com muito orgulho que eu assumo essa pasta. Eu sou médico do SUS, trabalho para o SUS e trabalho para a nossa população", disse Gorinchteyn.

O novo secretário foi um dos primeiros a defender o uso de máscaras.

Gorinchteyn disse que no momento a pandemia no Estado de São Paulo encontra num platô. Por isso, é preciso ser "muito austero e vigilante".

Aulas

Quanto à retomada das aulas no ensino público ele ressaltou que elas serão reiniciadas no começo de setembro, se as 17 regiões estiverem no nível amarelo. "Nós precisaremos que todos se mantenham, pelo menos por quatro semanas, para que a gente possa dizer: sim, 8 de setembro é um dia de reinício", afirmou.