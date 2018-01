JBS ‘exporta’ mão de obra de MS para o Canadá

Projeto tem o objetivo de valorizar a mão de obra de sua equipe, bem como compartilhar os benefícios da presença global da Companhia com seus colaboradores - Divulgação

O Brasil é um dos principais produtores de carne bovina do mundo e é no Mato Grosso do Sul, Estado com vocação natural para a atividade, que se encontram os profissionais mais experientes do mercado. Por essa razão, em 2015, a JBS criou o programa JBS Sem Fronteiras, que tem como objetivo levar a mão de obra brasileira, altamente especializada, à operação da Companhia em outros países para que esses profissionais possam aprimorar os conhecimentos dos colaboradores locais.

O desossador Josimar Luiz Bezerra, experiente profissional que atuou durante oito anos na unidade de Campo Grande (MS) da JBS, foi para a planta canadense da Companhia com o objetivo de ensinar como são feitos os cortes de carne bovina para venda no varejo.

Em sua trajetória profissional, Josimar se destacou por seu desempenho e eficiência operacional, com conhecimento da unidade frigorífica, desde a linha de produção até a área de cortes de carne, conhecida como desossa, uma das mais importantes atividades dentro de uma fábrica. Para tirar o máximo da oportunidade oferecida pela empresa, o colaborador se inscreveu no programa JBS Sem Fronteiras e foi um dos 15 selecionados entre as 180 pessoas inscritas no Brasil. Mudou-se para a cidade de Brooks, no Canadá, em julho de 2016, com o objetivo de compartilhar sua experiência.

“Sinto-me privilegiado. Sempre me dediquei no meu trabalho e agora vejo que tudo valeu a pena. Parece que estou vivendo um sonho”, diz o desossador que, depois de um ano no novo país, pretende aprimorar seu conhecimento da língua inglesa para conseguir a residência permanente no Canadá, bem como crescer profissionalmente na unidade canadense.

O Brasil é o país com mais profissionais capacitados na indústria de proteína animal, preparados para maximizar o rendimento da carne bovina. “O Estado de Mato Grosso do Sul, em especial, destaca-se por seu pioneirismo em vários aspectos relacionados à cadeia da carne bovina e é referência em segurança alimentar. Sua representatividade no agronegócio é muito grande: o MS se destaca pela qualidade da carne no cenário nacional e possui profissionais extremamente especializados em atividades muito específicas do segmento”, comenta Renato Costa, presidente da JBS Carnes.

JBS Sem Fronteiras

Criado em 2015, o projeto tem o objetivo de valorizar a mão de obra de sua equipe, bem como compartilhar os benefícios da presença global da Companhia com seus colaboradores. “Com isso, pretendemos proporcionar o desenvolvimento e agregar um diferencial competitivo às carreiras de nossos colaboradores, bem como fortalecer suas habilidades já existentes”, explica Renato Costa.

Só no primeiro ano, o processo seletivo contou com 180 inscritos para 15 vagas disponíveis. Na ocasião, foram selecionados desossadores que vieram de sete estados brasileiros e foram morar em Brooks, município canadense de aproximadamente 13 mil habitantes.

Atualmente, além de Josimar, mais oito colaboradores participam do programa no Canadá. Os selecionados receberam apoio em todas as etapas de imigração bem como total assistência no processo de adaptação ao novo local de trabalho. Antes da chegada ao Canadá, a JBS também ofereceu aulas de iniciação à língua inglesa.

A edição 2017 do programa foi estendida a cargos de liderança, no entanto para unidades americanas. Ao todo, quatro supervisores já embarcaram para morar e trabalhar nos EUA. Em relação ao Canadá, 11 colaboradores das linhas de produção já estão na planta desde novembro do ano passado.

Edição 2018

As inscrições para a edição deste ano do programa já estão abertas aos colaboradores da JBS. No total são 16 vagas, sendo 12 desossadores e quatro faqueiros, para trabalhar na unidade do Canadá.