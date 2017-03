JBS anuncia férias coletivas de 20 dias para funcionários de 10 unidades

A JBS vai dar férias coletivas de 20 dias para funcionários de 10 das 36 unidades de abate de bovinos espalhadas pelo Brasil a partir da próxima segunda-feira (3), conforme comunicado emitido nesta quarta-feira (29). O frigorífico emprega hoje 125 mil funcionários em todo país.

São três unidades em Mato Grosso do Sul: Anastático, Nova Andradina e Naviraí, quatro em Mato Grosso, uma em Goiás, uma em São Paulo e uma no Pará. De acordo com o frigorífico, a dispensa de funcionários ainda pode ser estendida por mais dez dias. A reportagem aguarda retorno da empresa para saber exatamente em quais unidades haverá férias coletivas.

A JBS explicou que "a medida é necessária em virtude dos embargos temporários impostos à carne brasileira pelos principais países importadores, assim como pela retração nas vendas de carne bovina no mercado interno nos últimos dez dias".

A empresa afirmou ser necessário ajustar os volumes de produção para normalizar os níveis de estoques de produtos que vão abastacer o mercado interno, assim como reescalonar a programação de envios de produtos para clientes do mercado externo, que ficaram represados, de forma a não sobrecarregar o sistema de recebimento e estocagem.

Abate

Desde a última segunda-feira (27), a JBS trabalha com redução de 35% da capacidade produtiva em todas as 33 unidades do país e em mais três frigoríficos da qual é dona. A empresa justificou na época que avaliava a retomada da capacidade produtiva e aguardava decisões dos mercadores compradores de carne.

Antes disso, a JBS havia suspendido a produção de carne bovina em 33 das 36 unidades do país por três dias: da quinta-feira (23) até sábado (25). A empresa disse que o objetivo era ajustar a produção até que houvesse decisão sobre as restrições, adotadas por vários países, à importação de carne brasileira

A suspensão e consequente redução da produção se deve por conta da redução na exportação de carne brasileira, que despencou depois da operação Carne Fraca. A ação da Polícia Federal (PF) apontou irregularidades em frigoríficos pelo país.

No ano passado, 40% da receita da JBS Mercosul, unidade do grupo que produz carne bovina, veio de exportações, o equivalente a R$ 11,5 bilhões.



A fábrica da Seara, do grupo JBS, em Lapa (PR), é uma das investigadas na operação. A Polícia Federal apura irregularidades no procedimento de certificação sanitária. Além da Seara, a JBS é responsável pela produção dos produtos da Friboi e Swift. O grupo tem dito que não compactua com desvios de conduta de seus funcionários e tomará todas as medidas cabíveis.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Mato Grosso do Sul, a média de abates de fevereiro foi de 249.276 bovinos. Desse total, as sete unidades da JBS foram responsáveis por abater 119.211 animais, quase metade da produção do estado.

