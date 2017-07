JBS abre 523 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul

Com previsão de ampliar a produção de carne em Mato Grosso do Sul, a JBS abriu 523 vagas de trabalho no Estado, para as áreas operacionais nos frigoríficos de Dourados, Campo Grande, Naviraí, Anastácio, Ponta Porã, Cassilândia e Nova Andradina. Em Dourados, na Seara (que pertence à JBS), são 400 vagas.

Já nas unidades JBS Carnes, foram abertas 67 vagas em Campo Grande, 20 em Ponta Porã, 16 em Naviraí, 13 em Anastácio, cinco em Cassilândia e duas em Nova Andradina, segundo dados repassados pela assessoria de imprensa da empresa.

Além disso, é considerado um diferencial para os trabalhadores que vão concorrer a vaga que eles já tenham exercido a atividade em área operacional de frigorífico anteriormente. Ainda assim, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, já que é oferecido uma capacitação técnica.

Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a unidade da cidade de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista. Os telefones das unidades estão todos relacionados abaixo:

Dourados (Seara) – (67) 3411-2060

Campo Grande – (67) 2107-2500 / (67) 4009-7518

Naviraí – (67) 3409-6700

Anastácio – (67) 3245-0110

Ponta Porã – (67) 3437-3631

Cassilândia – (67) 3596-8500

Nova Andradina – (67) 4449-2200

Veja Também

Comentários