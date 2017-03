Jared Kushner, genro de Trump, irá ao Senado dos EUA falar sobre Rússia

Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em participar de um painel do Comitê de Inteligência do Senado que investiga a interferência da Rússia nas eleições de 2016, primeira pessoa ligada ao governo a prestar depoimento ao painel.

Kushner é casado com a filha do presidente, Ivanka Trump e trabalha no governo como assessor sênior de seu sogro.

A Casa Branca e uma porta-voz do comitê confirmaram a informação. Kushner era o principal contato durante a campanha de Trump com governos estrangeiros.

"Durante a campanha e a transição de governo Jared Kushner trabalhou como principal ponte de contato com governos de outros países e autoridades. Como ele tinha esse papel, ele se ofereceu voluntariamente para prestar depoimento ao comitê", segundo uma nota da Casa Branca. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários