Jardim sedia Jogos da Melhor Idade a partir desta quarta-feira

O município de Jardim sedia, pela primeira vez, os Jogos da Melhor Idade. Atletas acima de 60 anos participam das competições que iniciam nesta quarta-feira, dia 19. São mais de 400 desportistas, de 26 municípios de Mato Grosso do Sul.

As modalidades em disputa serão a bocha e o voleibol adaptado; também haverá concurso de Miss e Mister Melhor Idade e o tradicional baile.

Mais de 500 pessoas estão envolvidas nos jogos. A abertura aconteceu nessa terça-feira (18.9) à noite no ginásio de esportes Ticão e as competições acontecem em cinco ginásios do município e terminam sexta-feira (21.9).

Os Jogos da Melhor Idade proporcionam aos idosos diversos benefícios, entre eles, o estímulo à prática esportiva, longevidade, autoestima, saúde física e mental, sociabilização, além de proporcionar aos atletas um intercâmbio cultural e atividades que prolongam e melhoram a qualidade de vida.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)