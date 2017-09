Jardim recebe projeto da ESA hoje para discutir a Reforma Previdenciária

Tema do encontro será “Os Principais Aspectos da Reforma Previdenciária” / Ilustração

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), promove mais uma edição do projeto “ESA Vai Ao Interior”.

Hoje (11), o projeto irá para a cidade de Jardim, onde o advogado Marcos de Castro irá debater o tema: “Os Principais Aspectos da Reforma Previdenciária”.

Castro é advogado, atuante na área do Direito Previdenciário, Bacharelado em Direito pela Universidade Uniderp; Pós-Graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus; Professor universitário, Membro da Comissão de Direito Previdenciário; Membro da Academia de Direito Processual em Mato Grosso do Sul e autor de vários artigos jurídicos.

O evento, que tem carga horária de 4 horas/aulas está programado para as 19 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da ESA/MS.

A palestra será realizada na Câmara Municipal da cidade, que fica na Avenida Duque de Caxias, nº 206 – Jardim/MS. Mais informações pelo telefone (67) 3251-1739 ou 9 8111-0970.

Veja Também

Comentários